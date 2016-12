Migranti, Agenzia Ue: "Aumentano le ostilità contro i musulmani"

"I musulmani nell'Ue vivono una crescente ostilità, poiché vengono spesso percepiti come autori o simpatizzanti degli attacchi terroristici o come minaccia alla sicurezza". E' quanto emerge da uno studio condotto dall'Agenzia europea per i Diritti fondamentali sulla situazione dei migranti in 14 Stati membri, tra i quali figura anche l'Italia. "Profughi e richiedenti asilo affrontano varie forme di violenza e intimidazioni", denuncia il rapporto.