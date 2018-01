Migranti, affonda gommone al largo della Libia: almeno 50 morti

Almeno 50 persone sono morte nell'ennesima strage di migranti al largo delle coste libiche, dove un gommone carico di profughi è affondato. Per la guardia costiera di Tripoli le vittime potrebbero essere anche il doppio del numero riferito dai superstiti. Sono state proprio le autorità libiche a soccorrere tre gommoni in difficoltà, riuscendo a portare in salvo 300 persone.