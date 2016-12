Migranti, accordo Europa-Turchia

Il Consiglio europeo ha adottato l'accordo sui migranti, come fa sapere il premier finlandese Juha Sipila. La proposta elaborata a Bruxelles, presentata da Donald Tusk, è stata dunque approvata dai 28 leader. Il piano prevede che i rimpatri in Turchia dei migranti arrivati illegalmente in Europa cominceranno dal 20 marzo, che si acceleri sul finanziamento da 3 miliardi ad Ankara e che vengano aperti i lavori per l'adesione della Turchia all'Ue.