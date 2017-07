Migranti, a Parigi accordo su regole per Ong e fondi alla Libia

Un codice di condotta per le Ong, sostegno anche economico alla Guardia costiera libica per monitorare le coste, aiuti all'Oim e all'Unhcr affinché i centri in Libia rispondano agli standard internazionali per condizioni di vita e diritti umani. Questi i principali punti dell'accordo siglato al vertice di Parigi sulla questione migranti tra i ministri dell'Interno di Italia, Francia e Germania. L'intesa verrà esaminata al Consiglio Ue di Tallin.