Migranti, a marzo 9.600 arrivi sulle coste italiane: sono il doppio rispetto a febbraio

L'aumento di sbarchi a marzo in Italia, secondo Frontex, si spiega con il miglioramento delle condizioni meteorologiche.



Grecia, a marzo arrivi dimezzati - Sono scesi invece, sempre nel mese di marzo, gli sbarchi dei migranti sulla rotta del Mediterraneo orientale: in tutto sono state 26.460 le persone arrivate in Grecia, meno della metà rispetto a febbraio, sempre secondo Frontex. In particolare, negli ultimi undici giorni di marzo, con i pattugliamenti delle navi Nato nel mar Egeo, la chiusura del corridoio dei Balcani occidentali e la firma dell'accordo Ue-Turchia, sono stati 3500 i migranti sbarcati sulle coste greche, mentre erano stati 22.900 nei primi 20 giorni. Nonostante questo, il numero di persone sbarcate a marzo è tre volte quelle di un anno fa.



"Le indicazioni iniziali dimostrano che grazie alle recenti iniziative siamo stati capaci di migliorare il controllo sulle frontiere esterne e stiamo cominciando a gestire il flusso migratorio in modo più razionale", dichiara il direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri. Ad aprile Frontex ha aiutato la Grecia a rimpatriare 325 migranti in Turchia.