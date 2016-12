Migranti, a Calais ultimato in tre mesi il "great wall"

In meno di tre mesi sono finiti i lavori per la costruzione del cosiddetto "Great Wall", il grande muro di Calais, voluto dal governo di Londra per impedire ai migranti di passare dalla Francia in Gran Bretagna. Un cantiere ad alta portata simbolica: alto quattro metri per un chilometro di lunghezza, il muro in cemento armato e dotato di telecamere di sorveglianza sorge a poche centinaia di metri dalla ex "Giungla". Interamente finanziata dal governo britannico, la struttura è costata 2,7 milioni di euro.