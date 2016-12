Migranti,8 navi Frontex per Turchia

Per i rimpatri dalla Grecia verso la Turchia, la Commissione Ue ritiene che serviranno otto navi Frontex con capacità per 300-400 passeggeri e 28 autobus. Lo rivela un documento pubblicato dall'esecutivo Ue, in cui si dettagliano gli elementi logistici e operativi per attuare l'accordo Ue-Turchia. Da domenica i migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale o non richiedono asilo saranno rinviati in Turchia.