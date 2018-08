Migranti, 60 persone soccorse dalla Marina libica

La guardia costiera libica ha soccorso 60 migranti in mare che tentavano di raggiungere le coste europee. Il portavoce della Marina libica, Ayoub Amr Ghasem, ha riferito che i profughi, tra cui 19 donne e 4 bambini, erano a bordo di un gommone in difficoltà e che sono stati raccolti al largo di Zawiya, a ovest di Tripoli. Ai migranti, trasferiti in un campo rifugiati, sono stati forniti aiuti umanitari e medici.