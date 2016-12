Migranti, 500mila via mare nel 2015

Oltre mezzo milione di migranti hanno attraversato il Mediterraneo finora nel 2015, secondo le più recenti stime dello Iom (International Organization for Migration) diffuse a New York. Molti di loro sono donne e bambini in fuga dalla Siria. I morti finora nel tragico viaggio, quasi tutti annegati, sono stati tremila. La maggioranza degli arrivi in Grecia (374.232 persone, il 70% del totale del 2015), seguita dall'Italia (128.542 persone, meno del 30%).