Migranti, 432.761 arrivi nel 2015

Sono 432.761 i migranti arrivati dal Mediterraneo in Grecia, Italia, Spagna e Malta nel corso del 2015, mentre 2.748 persone hanno perso la vita, soprattutto nel Canale di Sicilia, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). In particolare, dal 1° gennaio al 10 settembre, 309.356 immigrati sono arrivati in Grecia, 121.139 nel nostro Paese, 2.166 in Spagna e 100 a Malta.