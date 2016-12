Migranti,40mila attesi in Germania

Circa 40mila migranti potrebbero arrivare in Germania nel fine settimana, il doppio rispetto a quelli entrati nel Paese lo scorso weekend. Lo hanno riferito le autorità tedesche. Circa 4mila militari sono stati dispiegati per un supporto logistico. Sono stati finora 181.014 i migranti e profughi della "rotta balcanica" che dall'inizio dell'anno sono entrati in Ungheria, ha fatto sapere la polizia a Budapest.