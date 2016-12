Migranti, 350mila arrivi nel 2015

E' salito ad oltre 350mila il numero di migranti e rifugiati che dall'inizio dell'anno hanno attraversato il Mediterraneo, mentre almeno 2.643 persone sono morte in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa. A riferire il bilancio è l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Tra i nuovi arrivi, più di 230mila hanno avuto come punto d'approdo la Grecia e quasi 115mila l'Italia. Più di 2.100 sono arrivati in Spagna e quasi cento a Malta.