Migranti, 19 egiziani trovati morti nel deserto della Libia

I corpi di 19 migranti sono stati trovati in Libia, nel deserto orientale di Jaghboub. Lo riferisce un portavoce della Mezzaluna rossa nella città orientale di Tobruk, Khaled Al Raqi, precisano che si ritiene si tratti di egiziani. Pare che i profughi siano stati fatti arrivare in Libia illegalmente a piedi e che siano morti per la fame e le alte temperature. Erano a sud di Tobruk, a oltre 400 chilometri di distanza.