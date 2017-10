Michigan, si rifiuta di vaccinare il figlio: madre ribelle condannata a 7 giorni di carcere

La battaglia legale - Il giudice Karen Mcdonald ha espresso preoccupazione per la decisione della donna, madre di due bambini, accusandola di non avere rispetto per il pronunciamento della Corte. "Capisco che lei ami i suoi figli – ha detto – ma credo che non si renda conto che i piccoli hanno due genitori, e che anche il padre ha diritto a dire la sua". Secondo l’accusa, Rebecca si sarebbe rifiutata di eseguire l’ordine del tribunale, nonostante il suo avvocato avesse firmato l’accordo raggiunto in aula.



L'appello alla libertà di coscienza - La madre si è assunta la "piena responsabilità delle sue azioni", facendo appello al diritto alla salute dei suoi figli. "Sono premurosa e tengo al loro benessere", ha detto rivolgendosi ai giudici. Poi ha accettato le conseguenze della sua scelta: "Preferisco andare in carcere piuttosto che compiere un’azione così lontana dai miei principi".



Le reazioni - Il bambino è stato affidato al padre e, su ordine del tribunale, riceverà regolarmente la vaccinazione. Intanto, i sostenitori della mamma "ribelle" hanno fatto sentire la loro voce. "Andare in carcere non è mai una cosa buona, ma credo che sia importante lottare per i propri ideali. Non potrei mai accettare di prendere una decisione contraria a ciò che credo", ha detto un'amica all’emittente Cbs.



Cosa prevede la legge - Secondo Barbara Loe Fisher, la presidentessa del National Vaccine Information Center, non è la prima volta che un genitore finisce in prigione per essersi rifiutato di vaccinare i figli. Nonostante il governo federale non preveda l’obbligo di aderire alla profilassi, gli Stati o le autorità scolastiche possono imporre misure coercitive. In Michigan il certificato di vaccinazione è obbligatorio per frequentare le scuole. In caso di rifiuto, i familiari rischiano un’incriminazione per aver violato le leggi sull’istruzione obbligatoria.