Michelle Obama si dà al rap e invita i giovani: "Vai al college"

Michelle Obama si dà al rap per sostenere una delle sue campagna. La First Lady americana appare nel video "Go to college" con cui gli adolescenti vengono incitati a non abbandonare gli studi dopo la scuola secondaria e a iscriversi all'università. Con un abito blu con fantasie in bianco e occhiali neri, Michelle 'rappa' insieme all'imitatore del presidente Obama al Saturday Night Live Show Jay Pharaoh .

Il video fa parte della campagna "Better Make Room" lanciata a ottobre e rivolta alla cosiddetta Generazione Z (14-19 anni) di cui fanno parte anche le figlie Malia, 17 anni e Sasha 14, con cui gli adolescenti vengono incitati a non abbandonare gli studi.



Per la prima volta la First Lady intona dei versi rivolgendosi alla sua città d'origine, Chicago. Michelle canta: "Southside Chicago, we all know, we had to do overtime every night to make it tomorrow" che in italiano viene tradotto: "Southside Chicago, sappiamo tutti che abbiamo dovuto lavorare duro per farcela". E nel video compare anche una foto di laurea della moglie del presidente Usa.