Michelle Obama e il "rap della rapa" Filmato virale contro il junk food

18:22 - Michelle Obama continua la sua lotta contro il cibo spazzatura negli Stati Uniti e questa volta si gioca la carta del rap. In un brevissimo video, che è già diventato un fenomeno sui social media, la first lady ha preso spunto da una domanda provocatoria di Imman Crosson, l'imitatore di Barack Obama: "Quante calorie bruci ogni volta che ti lasci andare?". "TurnipForWhat?" (lasciarsi andare per cosa?), canta Michelle agitando una rapa e usando volontariamente la parola 'turnip' (rapa) invece di 'turn up', e giocando quindi sull'assonanza.

Il motivo di sottofondo è quello della canzone 'Turn Down for What' di DJ Snake e Lil Jon. E il risultato, come afferma la Cnn, è "cool": "Michelle non si sente affatto in imbarazzo ad agitare una rapa. E ancora una volta ha fatto un'incursione nella cultura pop per invogliare gli americani a mangiare più verdura".