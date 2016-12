Miami, modella posa in spiaggia e dal mare sbarcano immigrati clandestini

Mentre la modella ammicca alla videocamera sulla spiaggia di Miami , in Florida, alle sue spalle in mare appare una piccola imbarcazione. Sono le sei di mattina del 10 luglio e da quella barca scendono alcuni immigrati clandestini . La fotografa Ekaterina Juskowski , intenta a realizzare il servizio di moda, decide di riprendere comunque la scena.

Ekaterina, immigrata a 18 anni dalla Russia per motivi di studio, ha raccontato al New York Post: "All'inizio ero preoccupata che l'accaduto mi rovinasse il video, poi mi ha ricordato la mia vita". "Il filmato testimonia come agiscono le organizzazioni criminali", ha detto Frank Miller, portavoce della guardia di frontiera Usa. Nel 2014 oltre 3.500 immigrati clandestini sono stati arrestati della guardia di frontiera di Miami e nei primi sei mesi del 2015 gli arresti sono quasi 1.300.