Miami, fermata auto sospetta: poliziotti uccidono afroamericano

Un afroamericano è stato ucciso dalla polizia alla periferia di Miami. La vittima, hanno spiegato gli agenti, aveva un'arma. In un comunicato, la polizia di Miami ha riferito che due agenti bianchi hanno notato un'auto guidata in modo irregolare. Il passeggero è fuggito quando l'auto è stata fermata, mentre l'uomo alla guida è balzato fuori dal veicolo "impugnando un'arma da fuoco". I familiari della vittima affermano: non possedeva una pistola.