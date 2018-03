Miami, crolla un ponte pedonale: sei persone morte nelle auto schiacciate

Trump su Twitter: "Straziante" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter ha definito "straziante" il crollo del ponte pedonale a Miami, aggiungendo che sta tenendo sotto controllo gli sviluppi. Ha inoltre definito "tragico" l'episodio, lodando i soccorritori e il loro coraggio.



Continuing to monitor the heartbreaking bridge collapse at FIU - so tragic. Many brave First Responders rushed in to save lives. Thank you for your courage. Praying this evening for all who are affected.