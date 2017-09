Miami, 8 morti in una casa di riposo per passaggio uragano Irma

Otto persone sono morte e oltre 100 sono state evacuate da una casa di riposo dell'area di Miami, in Florida, in cui l'aria condizionata non funzionava più da domenica scorsa, quando lo Stato è stato colpito dall'uragano Irma. Al Rehabilitation Center di Hollywood Hills l'elettricità non è saltata ma il trasformatore che permetteva il funzionamento del sistema di climatizzazione ha sofferto un "malfunzionamento prolungato".