Metro San Pietroburgo, sospetto attentatore filmato dalle telecamere

Le telecamere di sorveglianza della metropolitana di San Pietroburgo hanno registrato le immagini del presunto terrorista. Il canale Reen ha pubblicato un filmato in cui si vede una persona dalla carnagione olivastra, con folta barba e copricapo nero. Fonti di polizia non escludono che l'uomo si sia vestito "appositamente per confondere gli investigatori".