Meteoriti nel cielo di Portland: un autovelox cattura per puro caso lo straordinario spettacolo nella notte

Per il sergente Tim Farris doveva essere una notte come le altre: su una strada di Portland a sorvegliare, con il suo apparecchio rilevatore di velocità, le auto che sfrecciano sull'asfalto, e a multare i veicoli che superavano la soglia di velocità consentita. Ma nell'occhio della sua telecamera è finito, per caso, uno spettacolo eccezionale.

L'obiettivo ha registrato una lunga e sfavillante scia di luce nel cielo sereno della notte, dietro le Franklin Towers, sulla Congress Street, nella città principale del Maine, come riferisce il Portland Press Herald. Un caso eccezionale e fortunato: la striscia luminosa che ha incendiato il cielo era causata dal passaggio attraverso l'atmosfera di un meteorite, con la sua luminosa scia infuocata. Il video è stato postato dal dipartimento di polizia sulla sua pagina Facebook.



La American Meteor Society ha subito condiviso sul suo sito il video della polizia di Portland: quelle immagini hanno generato in breve un numero altissimo di accessi, tanto che la pagina web è andata in tilt. La Society ha pubblicato una cartina che mostra grappoli di meteoriti nei cieli del nord-est, ma lo spettacolo più importante si è verificato sui cieli del Main, del New Hampshire, del Massachusetts e del Connecticut. Ben 516 gli avvistamenti di cui si è avuto notizia nella notte di martedì, tra il Canada e il New Jersey.