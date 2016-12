Messner alla ricerca segreta dello Yeti Spedizione interrotta per i talebani

In Pakistan per l' "uomo delle nevi" - Messner segue da anni la vicenda dell' "uomo delle nevi", sostenendo che si tratti di un orso. Per questo motivo era intenzionato a intercettare un esemplare vivente per poter prelevare un campione di sangue ed effettuare degli esami approfonditi. La meta stabilita per la missione segreta era il Pakistan, ma una fuga di notizie ne ha provocato la pubblicazione sulla stampa austriaca. A questo punto lo scalatore altoatesino si è tirato indietro.



Rischio attacchi - Troppo alto il pericolo di essere raggiunti dai talebani ed essere fatti prigionieri. La spedizione sull'Himalaya è saltata per il timore dei fondamentalisti attivi nella zona. Lo stesso Messner ha fornito una spiegaziode dell'accaduto: "Adesso tutto è stato annullato perchè chi non doveva sapere della spedizione, evidentemente ne è venuto a conoscenza. Resto comunque a disposizione di questo progetto interessante".



Messner e lo Yeti - Uno studio inglese, pubblicato a livello internazionale, sostiene che lo Yeti sia in realtà un incrocio di orso polare e orso bruno. Tesi nella quale Messner si ritrova: "Si tratta ora di verificare quando sia avvenuto questo incrocio. Secondo alcune teorie è relativamente recente, ovvero 10-12 mila anni fa. Se fosse così, ciò permetterebbe delle conclusioni molto interessanti sugli spostamenti degli animali durante l'ultima era glaciale".