Messico, uragano Earl: bilancio provvisorio sale a 38 morti

E' salito a 38 morti il bilancio delle vittime dell'uragano Earl in Messico, mentre al largo delle coste messicane si è formata una nuova tempesta tropicale nominata Javier. Almeno 28 persone sono morte in diverse frane nello Stato montuoso settentrionale, mentre altre 10 hanno perso la vita in quello costiero di Veracruz. Secondo le autorità, in 24 ore è caduta la quantità di pioggia attesa in un mese.