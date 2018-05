Messico, trovati nove cadaveri in un furgone abbandonato

I corpi di nove uomini sono stati ritrovati in Messico, in un furgone abbandonato lungo una strada nello Stato meridionale di Guerrero. Lo hanno annunciato le autorità locali. Le vittime "usavano questo camion per vendere prodotti, probabilmente di origine illecita", ha spiegato un portavoce. Lo Stato di Guerrero è uno dei più violenti del Messico e una settimana fa sono stati trovati i corpi smembrati di un capo e di un ufficiale di polizia.