Messico, tra i deputati scoppia la rissa In aula servono anche i lacrimogeni

Per calmare gli animi sono serviti lacrimogeni ed estintori. E' successo in Messico, non in uno stadio, ma in un'aula dove un gruppo di deputati stava votando la legge per la riforma elettorale. L'episodio avvenuto nello Stato di Oaxaca è l'ultimo di una serie che vede come protagonisti politici in versione wrestler: dalla Cina a Taiwan passando per il Nicaragua.