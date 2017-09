Messico, sparatoria in un centro di riabilitazione: 14 morti

Almeno 14 persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti a Chihuahua, in Messico. Lo ha reso noto la polizia locale, riferendo che un gruppo armato ha fatto irruzione nella struttura e ha aperto il fuoco sui pazienti con fucili d'assalto. Al momento non si conosce ancora il movente dell'attacco.