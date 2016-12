Messico, sospetti confessano: "Abbiamo ucciso e bruciato gli studenti scomparsi"

13:00 - Tre uomini arrestati nell'inchiesta per la strage di Iguala, in Messico, hanno confessato di aver ucciso e bruciato la maggior parte dei 45 studenti di un istituto magistrale spariti lo scorso 26 settembre. Lo ha annunciato il procuratore generale Jesus Murillo Karam. I tre appartengono al gruppo narco Guerreros Unidos, che aveva preso in consegna i ragazzi.

"Sono conscio dell'enorme dolore che può arrecare questa notizia", ha detto Murillo. Secondo quanto confessato dai tre gangster, gli studenti di Iguala sarebbero stati portati a Cocula per essere uccisi. Circa 15 studenti sarebbero morti per asfissia prima di arrivare a destinazione, una discarica di rifiuti dove i sicari hanno ucciso i sopravvissuti e poi hanno dato fuoco ai cadaveri.



I criminali avrebbero poi fatto turni di guardia per assicurarsi che il fuoco bruciasse per ore, versandoci sopra combustibile, pneumatici e altri oggetti, ha raccontato il procuratore, sottolineando che alcuni studenti erano ancora ancora vivi quando è stato dato loro fuoco.