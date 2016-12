Messico, sei morti in smottamenti causati da tempesta tropicale Earl

Sei persone sono morte in uno smottamento avvenuto nella parte orientale dello Stato di Veracruz, in Messico, al passaggio della tempesta tropicale Earl, segnato da forti piogge. Tra le vittime ci sarebbe un'intera famiglia, una coppia con un bambino di un anno, rimasta sepolta sotto il fango a Coscomatepec, a sud della capitale di Veracruz, Xalapa. Altre tre persone sono morte in un'altra frana a Tequila, una città 30 miglia più a sud.