Messico, scossa di magnitudo 7.2: epicentro nel sudovest del Paese | Precipita elicottero soccorsi, 13 morti

Secondo quanto riportano i media locali, la scossa sarebbe durata oltre un minuto e sarebbe stata avvertita anche in Guatemala. La popolazione si è riversata per le strade temendo crolli



Una seconda forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha fatto seguito a quella di magnitudo 7.2: secondo i rilevamenti dell'agenzia sismologica statunitense Usgs, la replica ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a circa 10 km da Santiago Jamiltepec, nello stato di Oaxaca. Come la prima, anche questa seconda scossa è stata avvertita fino a Città del Messico. Tanta paura, ma nessuna vittima né danni particolare sono stati segnalati per ora.



Si schianta elicottero soccorsi: 13 morti, illeso ministro dell'Interno - Tredici persone sono morte nello schianto al suolo di un elicottero che stava sorvolando le zone colpite dal terremoto. Il velivolo trasportava il ministro dell'Interno messicano, Alfonso Navarrete, che si è salvato. L'elicottero si schiantato in fase di atterraggio a circa 40 metri dal suolo e ha ucciso delle persone a terra. "Abbbiamo recuperato i corpi di 12 persone: 5 donne, 4 uomini, due bambine e un bambino. Un'altra persona è morta poco dopo all'ospedale di Jamiltepec" e altre quindici persone sono rimaste ferite, secondo le autorità giudiziarie dello Stato di Oaxaca, nel sud. Il ministro stava raggiungendo con il governatore dello Stato di Oaxaca, Alejandro Murat, la città di Pinotepa de San Luis, epicentro del sisma di magnitudo 7.2, situata a circa 600 chilometri a Sud di Città del Messico.