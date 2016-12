Messico, scorte per arrivo uragano

Massima allerta in Messico per l'arrivo dell'uragano Patricia. Da diverse ore gli abitanti delle principali città sulla costa pacifica meridionale hanno cominciato ad affollare supermercati e negozi per attrezzarsi per la tempesta, considerata dagli esperti la più violenta nella storia del Paese. Acqua, alimenti in scatole e medicine i prodotti più richiesti. In molti hanno rinforzato le case con pannelli di legno per proteggere porte e finestre.