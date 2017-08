Messico, scontro tra bande rivali a Chihuahua: 26 morti

Almeno 26 persone sono morte durante la notte in un violento scontro a fuoco fra bande rivali di criminali in una zona montagnosa dello Stato di Chihuahua, nel nord del Messico. Secondo le prime informazioni diffuse dalla Procura Generale, lo scontro è avvenuto nei pressi di Las Varas, piccola località nel comune di Madera.

Felix Gonzalez, portavoce della procura di Chihuahua, ha detto in un'intervista al quotidiano Milenio che si è trattato di "uno scontro a fuoco fra gruppi rivali di organizzazioni criminali", avvenuto probabilmente intorno alle 5 del mattino. Gonzalez ha aggiunto che, in base alle prime inchieste svolte sul luogo dalla polizia, è stato stabilito che tutte le persone uccise nello scontro appartenevano a una delle due bande che si affrontavano, ancora non identificate, e non ci sarebbero dunque vittime civili dell'episodio violento.



Il portavoce ha anche ammesso che è probabile che esista un collegamento fra il massacro di Las Varas con il rinvenimento, pochi giorni fa, di una serie di tombe clandestine nella stessa località, dove sono stati scoperti i cadaveri di almeno 8 persone, con segni di tortura, decapitazione o smembramento.