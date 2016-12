05:13 - Le autorità giudiziarie dello Stato di Guerrero, nel sud del Messico, stanno indagando sulla scomparsa di 57 studenti in seguito ad una manifestazione violentemente repressa dalla polizia locale di venerdì scorso in cui hanno perso la vita 6 persone. La procura accusa gli agenti in quelle che vengono definite "sparizioni forzate", per indicare rapimenti da parte delle forze di sicurezza.