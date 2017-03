Nitzia Mendoza Corral, 18enne studentessa di legge, e Clarissa Morquecho Miranda, 17enne all'ultimo anno di liceo, sono morte colpite dall'ala di un velivolo leggero sulla pista di atterraggio dell'aeroporto a Chihuahua per essersi scattate un selfie. Senza neanche accorgersi, con il sorriso sulle labbra, le loro vite si sono concluse per un gesto di imprudenza e disattenzione in un sabato pomeriggio di relax e divertimento.

Nonostante la disapprovazione di molte persone le due ragazze sono salite sul retro di un furgone per arrivare sulla pista di atterraggio dove, in mezzo al frastuono che le circondava sulla pista, hanno iniziato a scattarsi foto. Una solo, in realtà. E poi l'impatto mortale. Carlos Huerta, portavoce dell'ufficio del procuratore di Stato, ha annunciato che le autorità hanno aperto un'inchiesta per capire la dinamica dell'incidente.