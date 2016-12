Messico, sanguinosa guerra tra bande: 14 morti in due agguati

Uomini armati hanno ucciso 14 membri di due famiglie in due attacchi separati a Ciudad Victoria in Messico. La polizia sospetta che i due attacchi siano legati alla rivalità tra bande. Agenti statali e federali sono già al lavoro per trovare i responsabili. Tamaulipas, al confine con il Texas, sta affrontando una crescente ondata di violenza con due cartelli, il Cartello del Golfo e Los Zetas, che si scontrano per il controllo del traffico di droga locale.