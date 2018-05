Messico, rapiti e uccisi vicecomandante polizia e agente

Il vicecomandante e un agente della polizia di Chilapa, in Messico, sono stati rapiti e uccisi. I due, Isidro Casarrubias ed Edilberto Santos, erano scomparsi sabato mentre si recavano a un corso a Chilpancingo, nello Stato di Guerrero: i cadaveri sono stati trovati, smembrati, chiusi in sacchi di plastica abbandonati in un'auto vicino alla stazione dei bus della città.