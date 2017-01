Messico, proteste contro aumento del diesel: feriti sette agenti

La protesta in Messico contro l'aumento del 20% del prezzo del gasolio è sfociata in diverse manifestazioni di violenza: un manifestante ha lanciato il suo camion contro un cordone della polizia a guardia di un distributore di combustibile nello stato della Bassa California, ferendo sette agenti. Pacifica in gran parte del Paese, la protesta ha visto però in alcuni zone episodi di saccheggi da parte di presunte bande criminali.