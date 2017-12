Messico, poliziotti sventano rapina...ma, terminata l'incursione, rubano i cellulari

Una curiosa vicenda in cui non si riesce a capire quali sono le guardie e quali i ladri. In Messico, ufficiali di polizia intervengono per fermare alcuni ladri nell'intento di rubare dei telefoni cellulari. L'incursione delle forze dell'ordine si conclude nel migliore dei modi, con i rapinatori presi con le mani nel sacco. Peccato però che, terminata la retata, la storia non termina qui. Fine primo atto, inizia il secondo: i poliziotti si trasformano in ladri e portano via la stessa merce "salvata" pochi istanti prima! Insomma, per i poveri proprietari del negozio, oltre il danno la beffa...