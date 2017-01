26 gennaio 2017 16:14 Pena Nieto contro Trump: "Ci rispetti"

Il presidente Usa replica: "Se il Messico non paga il muro, nessun incontro" Il "rammarico" del leader messicano dopo il decreto Usa. Confermato il viaggio a Washington, ma potrebbe saltare dopo la replica del tycoon. Anche De Blasio contro Trump: "Difenderemo il sogno americano"

Crisi tra Usa e Messico. "Non crediamo nei muri e non pagheremo alcun muro": aveva detto il presidente messicano, Enrique Pena Nieto, criticando il decreto firmato dal suo omologo Usa Donald Trump, per la costruzione del muro tra i due Paesi. A stretto giro di posta non è tardata ad arrivare la replica piccata del tycoon: "Se Pena Nieto non ha intenzione di pagare, allora, sarebbe meglio cancellare l'incontro". I due avrebbero dovuto vedersi martedì.

Dopo la firma del decreto, Pena Nieto aveva chiesto "rispetto" per il Messico. "Mi rammarica - aveva aggiunto - la decisione di continuare la costruzione di un muro che da tanti anni ci divide"."Respingo e condanno la decisione degli Stati Uniti", aveva più volte ribadito il presidente messicano, annunciando di avere chiesto a 50 consulenti messicani negli Stati uniti di trasformarsi in "autentici difensori dei diritti dei migranti arrivati dal nostro Paese".



Pena Nieto conferma il suo viaggio a Washington - Pena Nieto non ha comunque annullato il suo incontro con Donald Trump, previsto per martedì a Washington. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Luis Videgaray, che in un'intervista televisiva ha detto: "La riunione di lavoro fra i due presidenti a Washington è confermata. Voglio che sia chiaro: l'incontro resta ancora in piedi". Anche se ora, dopo le dichiarazioni di Trump, potrebbe saltare.



Anche De Blasio attacca Trump: "Difenderemo il sogno americano" - Quello messicano non è l'unico fronte contro Trump sulla questione immigrazione. Nelle ultime ore anche il sindaco di New York, Bill De Blasio, si è scagliato contro il presidente Usa. "Questo è il sogno americano davanti ai vostri occhi: non permetteremo che ce lo tolgano", ha detto De Blasio, reagendo alle misure della Casa Bianca contro le "sanctuary cities", le città come la sua che hanno offerto protezione agli immigrati, anche a quelli clandestini. "Difenderemo tutti, a prescindere da dove vengono e a prescindere dai loro documenti di identità", ha detto De Blasio.