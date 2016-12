Messico, Papa rimprovera un ragazzo che lo trattiene: "Non essere egoista"

"Non essere egoista". Così Papa Francesco ha rimproverato un ragazzo che ha cercato di trattenerlo al termine di un incontro con 40mila giovani nello stadio di Morelia, capitale dello Stato messicano Michoacan. L'arrivo del Pontefice in mezzo al pubblico ha suscitato forte emozione, tanto che un ragazzo lo ha tirato per i vestiti con tale insistenza che Bergoglio ha quasi rischiato di cadere addosso a un bambino in sedia a rotelle.