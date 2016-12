Messico, Papa oggi incontra giovani

Nella penultima giornata del suo viaggio in Messico Papa Francesco vola a Morelia, città di 600mila abitanti, capitale dello Stato centrale del Michoacan. Due gli appuntamenti in programma: la messa con il clero e l'incontro con i giovani. Mercoledì il Pontefice concluderà la sua visita in Messico facendo tappa a Ciudad Juarez, dominio dei cartelli dei narcos.