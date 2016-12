02:02 - Più di mille manifestanti hanno occupato l'aeroporto internazionale di Acapulco, in Messico, per protestare contro quella che denunciano come la manipolazione dei fatti da parte del governo riguardo la sorte dei 43 studenti "desaparecidos" a Iguala. Dopo qualche scontro con la polizia sulla strada verso l'aeroporto, l'occupazione si è svolta in modo pacifico.