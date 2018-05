Messico, non sente più il bambino: le trovano un chilo di marijuana nell'utero

Gloria C., 37 anni, è corsa all'ospedale "Ruben Lenero" di Città del Messico, perché era in preda a forti dolori di stomaco. Ai medici ha detto di non sentire più il bambino, così sono intervenuti subito. Ma durante le visite e l'ecografia, non riuscivano a sentire il battito del bebè, così sono dovuti intervenire chirurgicamente. Ed è arrivata la sorpresa: nell'utero della donna c’era un chilo di marijuana.

Arrestata e rilasciataIl chirurgo che si è occupato dell'operazione, Lourdes Yanez, ha consegnato la cannabis estratta alla polizia, secondo quanto riporta il Daily Mail. Gloria è stata arrestata e sottoposta a processo con l’accusa di "crimini contro la salute". Ma il giudice ha stabilito che la sua detenzione non era legale, così è stata rilasciata, per il momento. Alle autorità ha spiegato di vivere a Ixtapaluca, sempre in Messico, ma non ha voluto rivelare da dove provenisse la marijuana. Non è però la prima volta che la donna mette in scena un problema in gravidanza, mentre stava facendo il corriere della droga: episodi simili sono successi nel 2010 e nel 2015.