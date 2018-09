Messico, Lopez Obrador: non combatteremo Trump sull'immigrazione

Il presidente eletto del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dichiarato di non aver intenzione di contrastare il presidente americano Donald Trump sul tema dell'immigrazione. "Non lotteremo con il governo americano, non lotteremo con il presidente Donald Trump", ha detto. "Il problema migratorio non si risolve costruendo muri o usando la forza, ma è un lavoro diplomatico fatto di rispetto", ha aggiunto Lopez Obrador.