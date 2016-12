Messico, lo scommettitore esulta per la gioia: travolto dal cavallo

08:31 - Finisce in tragedia una corsa di cavalli in Messico. Uno spettatore e scommettitore ha invaso la pista per la gioia di aver azzeccato l'animale vincente, ma non si è accorto che la gara non era ancora terminata. Un cavallo lo ha letteralmente travolto. Il 49enne Malte Velasquez è morto per le lesioni multiple subite prima di arrivare in ospedale.