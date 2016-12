Messico, liberato dopo una settimana il figlio di El Chapo

Il figlio del re della droga El Chapo Guzman, sequestrato lunedì in un ristorante di Puerto Vallarta, è stato liberato. Lo hanno annunciato i familiari, ma la notizia non è stata ancora confermata dalla procura generale. Insieme a lui sarebbero state liberate altre cinque persone. Fonti governative messicane avevano attribuito il sequestro alla lotta per la successione di El Chapo alla guida del cartello di Sinaloa.