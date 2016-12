Joaquín "El Chapo" Guzmán è fuggito per la terza volta. E' questa la notizia che si è diffusa in Messico, immediatamente ripresa dagli utenti di Twitter. Si tratta però di una bufala, a cui molti hanno creduto, con migliaia di retweet che hanno fatto in breve il giro del mondo. Le abilità di fuggitivo del potente narcotrafficante messicano hanno indotto molte persone a credere alla clamorosa notizia (solo nell'estate del 2015 "El Chapo" era evaso dal penitenziario di massima sicurezza “Altiplano”, scappando attraverso un tunnel).