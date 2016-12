Messico, in arrivo uragano Hilda

La tempesta tropicale Hilda si sta rafforzando rapidamente avvicinandosi alla costa orientale del Pacifico, e si prevede che si trasformi entro sabato in uragano. Finora le tempesta è avanzata con venti a 95 chilometri l'ora. Attualmente si trova a circa duemila chilometri a ovest-sudovest della punta più bassa della Baja California, in Messico. Secondo il Centro nazionale Usa per gli uragani finora non sono stati segnalati danni.