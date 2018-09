Messico, il lavoro dei sogni: cercasi persona disposta a testare per un anno spiagge e resort di lusso

Lasciare tutto e partire in vacanza. Per lavoro. Un sogno che diventa realtà. La catena di resort di lusso latino-americana Vidanta sta infatti cercando un candidato disposto a testare resort di lusso nelle località più belle del Messico. Un anno di tramonti, cocktail sorseggiati in spiaggia e relax. Il tutto per circa 100mila euro. Il vacanziere professionista dovrà, tra le altre cose, provare i trattamenti delle spa, verificare che la temperatura della piscina sia adeguata e imparare nuove ricette da chef stellati. Ma soprattutto documentare le sue vacanze lavorative sui social network. L’azienda ha lanciato il contest "World Best Job" e realizzato un sito dove gli interessati potranno inviare la propria candidatura. C’è tempo fino al 21 ottobre.