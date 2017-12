Messico, giornalista ucciso durante festa natalizia a scuola figlio

Un giornalista messicano, il 34enne Gumaro Perez, è stato ucciso in un agguato durante una festa di Natale in una scuola elementare ad Acayucan, nello Stato di Veracruz. Perez, cronista per varie testate locali, stava partecipando alla festa della scuola frequentata dal figlio quando i killer hanno fatto irruzione nell'edificio e hanno aperto il fuoco, uccidendolo. Il giornalista, che era stato minacciato, era sotto protezione.